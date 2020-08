Das Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau hat in diesem Sommer bislang einen deutlichen Besucheranstieg in seinem Umwelt- und Lehrgarten festgestellt. Den Angaben zufolge nutzen vor allem Gäste aus Deutschland das Kloster und den Garten für einen Tagesausflug. Dieser Garten steht am Sonntag im Mittelpunkt des heutigen Kräutersonntags.