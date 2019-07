Für den gewaltsamen Tod seiner Freundin muss ein 33-Jähriger nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Görlitz erkannte am Montag auf Totschlag und ordnete im Zuge des Sicherungsverfahrens die Unterbringung in der Psychiatrie für unbestimmte Zeit an. Der gebürtige Bautzener soll die 30-Jährige am 7. November 2018 mit mindestens 15 Messerstichen in Hals und Kopf getötet haben, als sie badete. Danach habe er versucht sich umzubringen. Der Mann konnte reanimiert werden, die zweifache Mutter verblutete.