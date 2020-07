"Der Angeklagte wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Der Grund ist, dass das Gericht hier einen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in sechs Fällen festgestellt hat", sagte der Vizepräsident des Landgerichts Thomas Fresemann MDR SACHSEN. Strafmildernd habe das Gericht das umfassende Geständnis des Angeklagten bewertet. Jedoch: "Strafschärfend war eine einschlägige Vorbestrafung wegen Kinderpornografie und auch die Hartnäckigkeit in der Vorgehensweise des Angeklagten", so Freesemann.