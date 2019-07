In den Niederlanden ist ein Mann für den Totschlag an einer Studentin aus Weißwasser zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 20-Jährige im vergangenen September seiner gleichaltrigen Mitbewohnerin ein Messer in den Hals stach und sie mit einem Kissen erstickte. Vor Gericht sprach der Täter von einem Unfall und erklärte, dass die Mitbewohnerin ihn von einem Suizid abhalten wollte. Das Gericht sah diese Darstellung als nicht glaubwürdig an. Der Mann habe die junge Frau mit Absicht getötet und sei voll zurechnungsfähig, erklärten die Richter. Täter und Opfer hatten an der Fachhochschule in Emmen studiert und zusammen in einem Studentenwohnheim gelebt.