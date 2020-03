Die durch einen Güterzug beschädigte Bahnhofsbrücke in Weißwasser ist einer Sonderprüfung unterzogen worden. Danach hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die östliche Gehwegseite für Fußgänger wieder freigegeben. Die Brücke soll voraussichtlich am Freitagnachmittag, 13. März, halbseitig aus Richtung Krauschwitz kommend in Richtung Innenstadt wieder befahrbar sein. Für den Gegenverkehr und den Schwerverkehr über 40 Tonnen ist eine Umleitung eingerichtet.