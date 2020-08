Wie erst am Sonntag bekannt wurde, stießen die Täter in den Nachtstunden zum Sonnabend Pflanzkübel um, traten Mülleimer ab und beschädigten Parkbänke, wie die Görlitzer Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Grütters und Kretschmer wollen am Donnerstag, dem 20. August, in Bad Muskau zusammenkommen. Dabei soll unter anderem eine Absichtserklärung zur weiteren Förderung der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" unterzeichnet werden.

Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau Bildrechte: MDR KLASSIK