Eine filmreife Verfolgungsjagd ereignete sich laut der Polizei in Görlitz in der Nacht zum Sonnabend an der deutsch-polnischen Grenze. Alles begann demnach mit dem Diebstahl eines Motorrads in Görlitz. Aufmerksame Anwohner beobachteten die Straftat und alarmierten die Polizei. Im Stadtgebiet war das Diebes-Duo zwar nicht mehr zu finden, doch die Bundespolizei entdeckte das Gespann auf der A4 in Richtung Polen und nahm die Verfolgung auf.