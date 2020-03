Ein Autofahrer hat sich mit der Polizei in Großschönau eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Begonnen hatte sie am Dienstagnachmittag in Spitzkunnersdorf. Dort war eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz unterwegs, als ihnen ein Autofahrer entgegenkam. Als der Mann die Beamten erblickte, gab er unvermittelt Gas und raste Richtung Großschönau davon. Laut Bundespolizei war er bei seiner Flucht über die Landstraße zeitweise mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auch in einer Tempo-30-Zone sei er mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren. Die Beamten fanden den Wagen später vor einer Einfahrt, kurz zuvor soll der Fahrer gegen einen Zaun gefahren sein.