Die jährliche Versteigerung zu Gunsten des internationalen Straßentheaterfestivals ViaThea in Görlitz hat in diesem Jahr mehr als 6.200 Euro erbracht. Das ist nach Angaben der Veranstalter ein neuer Rekorderlös. Es zeige, wie wichtig dieses Festival für die Görlitzer sei.

Der Förderverein ViaThea hatte am Sonnabend klassischen Trödel aber auch Gutscheine unter die Kaufwilligen gebracht. Die Auktion wurde zusätzlich per Livestream im Internet übertragen, so dass Interessierte online mitbieten konnten.