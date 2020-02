Die Oberlausitz kann auf eine jahrhundertealte Textiltradition zurückblicken. Kaum noch jemand weiß, dass einige Kollektionen, darunter auch die Kindermode, in den großen Versandhäusern, beispielsweise bei Quelle oder Neckermann, fast ausschließlich der Oberlausitz stammte.

Mode aus der Oberlausitz

An diese Traditionen knüpft eine Designerin aus Neusalza-Spremberg an. Ihre Arbeiten und Entwürfe werden ab März unter anderem in Mailand, Rom und Paris sowie Danzig zu sehen sein. In Neusalza-Spremberg steht über der einstigen Lautex ein unscheinbares Haus an einem steilen Südhang. Dort oben schaut Marion Roscher aus ihrer Schneiderstube über den ehemaligen Textilbetrieb hinweg bis nach Tschechien.

Hier werden die Kollektionen genäht, die in Paris, Mailand und in Rom gezeigt werden. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Hier an diesen Nähmaschinen im 'Durfe' entstehen die Kollektionen, zum Teil aus einstigen Lautex-Stoffen, die ich in ganz Europa zeige und verkaufe. Marion Roscher Modedesignerin

Die Restbestände von Lautex-Stoffen hatte Marion Roscher auf einer Stoffbörse aufgekauft. Anschließend entstand daraus eine Kollektion, die im vergangenen Jahr in Monaco zu sehen war. "Nachhaltiger geht es kaum", lächelt die Modedesignerin und zwinkert mit den Augen. Wahrscheinlich wäre mancher Besucher enttäuscht, wenn er das unscheinbare Atelier der Oberlausitzerin in Neusalza-Spremberg sehen würde.

Hier sind Teile der Kollektion, die Marion Roscher in Paris gezeigt hat. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Hier, das ist die schwarz-weiß Kollektion, die habe ich das letzte Jahr in Paris gezeigt und die wird jetzt auch in Serie gehen. Dahinten hängt Monaco. Diese Kollektion ganz elegant, habe ich Grace Kelly gewidmet und diese wird es nur in Einzelstücken geben.

Während die Nähmaschine surrt, erinnert sich die Designerin an ihre Kindheit. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich zu meiner Mutter gesagt: "Mutti wenn ich groß bin, mache ich Mode und jetzt bin ich Modesdesignerin!"

Das war die DDR: Mangelwirtschaft, Ideenreichtum und Fingerfertigkeit

Doch bis zu den internationalen Catwalks war es ein langer, nicht immer einfacher Weg. Zunächst wurde Marion Roscher Kindergärtnerin. Als 17-Jährige stürmte sie zusammen mit ihren Freundinnen in die Disko, jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag.

Die schwarz-weiße Kollektion begeisterte in Paris und soll deshalb jetzt in Serie gehen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wie alle jungen Mädchen fand Marion nichts zum Anziehen: "Es war ja schlicht unmöglich, jeden Abend das Gleiche anzuziehen!" Die Mangelwirtschaft in der DDR verschärfte das Problem. Nicht mal in der sogenannten Jugendmode in der Bezirkshauptstadt Dresden wurde die junge Frau fündig.



Und so gab es auch für das Mädchen aus Neusalza-Spremberg nur einen Ausweg aus dem Dilemma: Sie setzte sich selbst an die Nähmaschine, um immer modisch up to date zu sein.

Es gab ja in der DDR diese wunderbaren Stoffläden, gerade mal zwei Mark fünfzig kostete der Meter Stoff und so habe ich damals angefangen.

Ihre Freundinnen fanden die selbstgenähten Klamotten toll und so trudelten immer mehr Bestellungen ein. Aber erst in der Zeit nach der politischen Wende wagte die Hobbyschneiderin den Weg in die Professionalität, in die Selbstständigkeit.

Brotlose Kunst: Modedesignerin

Marion Roscher erfüllte sich ihren Kindertraum und wurde Modedesignerin. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Bei einer Misswahl zeigten zum ersten Mal professionelle Models T-Shirts von Marion Roscher. "Das waren zwar nur drei T-Shirts, aber es waren meine Werke und deshalb werde ich es nie vergessen."



Aufgrund der Nachfrage musste ein eigenes Label her, erinnert sich die Modedesignerin weiter: "Rock ist weiblich, Rock hat was mit Musik zu tun, also ein Wortspiel und so entstand das 'Rockmädchen'." Der Anfang war mehr als schwierig. Die Ehe ging kaputt. Nicht immer reichte das Geld, um auf den Reisen ein Hotel bezahlen zu können. Stattdessen schlief die Oberlausitzerin in ihrem alten VW-Bus. Auch Restaurants waren damals tabu.

"Modedesignerin, eine brotlose Kunst", bekam sie oft in der Heimat zu hören. Trotzdem gab Marion Roscher nicht auf.

Wenn Träume wahr werden

Fernsehmoderatorin Hanka Rackwitz wurde durch die sozialen Medien auf das Label "Rockmädchen" aufmerksam. Damit begann auch die internationale Karriere, denn ihre Kollektionen im Privatfernsehen waren von der Berliner Modeszene "bemerkt" worden. Das hatte Folgen. Die Oberlausitzerin wurde zunächst nach Warschau und Berlin eingeladen. Später folgten Krakau, Mailand und Paris. Die Arbeiten der Oberlausitzerin waren im vergangenen Jahr in Monaco zu sehen. Bildrechte: Marion Roscher

Dieses Jahr werde ich im März meine neue Kollektion zeigen und dann im Sommer geht es nicht nach Monaco, sondern nach Rom.