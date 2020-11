Die Staatsanwaltschaft Görlitz ermittelt gegen zwei Syrer wegen möglicher Verbindungen zu terroristischen Vereinigungen. Zuvor waren laut Landeskriminalamt (LKA) Bilder im Internet aufgetaucht, auf denen einer der beiden mit einer Waffe posiert und verstörende Kommentare zu islamistischen Straftaten verbreitet haben soll. Die Ermittlungen des LKA führten Ende vergangener Woche zu zwei Syrern in Görlitz im Alter von 23 und 27 Jahren.

Da der Verdacht bestand, dass es sich um eine echte Waffe handelt, wurde durch die Staatsanwaltschaft Görlitz zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet. Spezialeinheiten des LKA durchsuchten daraufhin am Freitag zwei Wohnungen, mehrere Fahrzeuge und drei Personen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes sind dabei Unterlagen, Speichermedien und die zum Posen genutzte Waffe beschlagnahmt worden.

Sie entpuppte sich am Ende als Softairwaffe, sodass laut LKA kein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorliegt. Nach den Ereignissen der vergangenen Wochen, in denen es unter anderem zu Angriffen mit islamistischem Hintergrund in Wien, Nizza, Paris und Dresden kam, ließ das Landeskriminalamt die Kommentare des Syrers von einem Islamwissenschaftler des LKA bewerten. Außerdem durchsuchte ein Sprengstoffhund die Wohnungen, fand jedoch nichts. Insgesamt waren mehr als 80 Beamte des Landeskrimnalamtes im Einsatz.