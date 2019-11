Wir haben natürlich, wie in jeder großen Gruppierung auch, innerparteilich immer Streitigkeiten. Am Ende zählt das Demokratieprinzip. Also wer die Mehrheiten in seinem Kreisverband hat, der führt. Am Ende zählt der Erfolg und da ist der Kreisverband Görlitz in den letzten Wahlen erfolgreich gewesen. Das muss man rechnen. Alles andere sind Dinge, die nebenbei immer passieren, die aber nicht das Gewicht haben.