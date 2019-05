In Görlitz nimmt der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters Fahrt auf. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Donnerstag ihre geplante Rede zur europäischen Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin kurzfristig ab und unterstützte stattdessen in der Görlitzer Landskronbrauerei ihren Parteifreund Octavian Ursu.