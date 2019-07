Waldbrand in Olbersdorf bei Zittau

Am Mittwochnachmittag hat es gegen 14 Uhr am Töpfer bei Olbersdorf einen Waldrand gegeben. Nach Auskunft der Polizei gibt es den Verdacht der Brandstiftung. Der Wald brannte auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern. Es entstand ein Schaden von reichlich 500 Euro. Die Wehren aus Olbersdorf, Zittau, Jonsdorf und Großschönau rückten an und löschten den Brand. Dafür mussten lange Schlauchleitungen aufgebaut werden. Tanklöschfahrzeuge pendelten zwischen dem Brandort und der Wasserquelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.