Feuerwehr löscht Waldbrand in Olbersdorf bei Zittau

Am Donnerstagsvormittag musste die Feuerwehr in Olbersdorf zu einem Waldbrand ausrücken. Wie die Integrierte Rettungsleitstelle Ostsachsen bestätigte, war gegen 9 Uhr am Bahnhof Bertsdorf ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstellen waren reichlich 15 Feuerwehrleute im Einsatz um den Brand auf einer Fläche von 40 Quadratmetern zu löschen. Innerhalb von zwei Stunden bekamen die Kameraden das Feuer unter Kontrolle. Die Ursache ist noch unbekannt. Die zuständige Polizei Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.