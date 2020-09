Die Waldeisenbahn Bad Muskau feiert am Wochenende ihr 125. Jubiläum. Das Festprogramm beginnt am Freitagnachmittag mit einer Fahrzeugparade. Am Sonnabend und Sonntag gibt es Sonderfahrten auf drei verschiedenen Strecken mit Dampf- und Diesellokomotiven. Mit dabei ist auch eine Gastdampflok der Parkeisenbahn Berlin.