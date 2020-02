Der "Braune Hirsch", ein barockes Bürgerhaus am historischen Untermarkt in Görlitz, hat schon viele Filmteams gesehen. Seine imposanten Innenräume wurden zum Beispiel zur Apotheke im Film "Der Zauberlehrling" oder zum Gasthof bei der Verfilmung "Der junge Karl Marx". Ein guter Ort also, um dort den "Walk of Görliwood" zu eröffnen. In vier thematisch gestalteten Schaufenstern können sich die Besucher seit Freitag darüber informieren, welche großen Filme in Görlitz gedreht wurden.

Filmszenen, Requisiten und Fotos geben Einblicke

Oberbürgermeister Octavian Ursu hat am Freitag den "Walk of Görliwood" eröffnet. Bildrechte: Europastadt Görlitz Zgorzelec GmbH Zu sehen ist zum Beispiel eine Szene aus dem Film "Grand Budapest Hotel", die eine Bäckerin bei der Arbeit zeigt. Auch das Gefängnis aus der Goetheverfilmung ist am Originalschauplatz zu bewundern, ebenso wie das Büro der Kommissare aus der MDR-Krimireihe "Wolfsland". Bisher sei nicht wirklich viel von Görliwood für die Besucher zu sehen gewesen, sagt Andrea Behr von der Europastadt Görlitz/Zgorcelec GmbH. Sie hat das Projekt initiiert. "Wir möchten aber die Filmstadt erlebbarer machen", begründet sie das Engagement.

Weitere Stationen sind bereits in Planung

Momentan können sich die Besucher in der historischen Altstadt insgesamt fünf Themenschaufenster entlang des "Walk of Görliwood" anschauen, drei weitere Stationen sollen in den kommenden Monaten dazukommen. Die Erläuterungen erfolgen auf Deutsch und Englisch, außerdem gibt es eine umfangreiche Internetseite zu Görlitz als Filmstadt. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Filmakademie soll kommen

Die Stadt plant außerdem eine Ausbildungsstätte für Filmschaffende. Man wolle eine Filmakademie in Görlitz etablieren, bei der Berufe hinter der Kamera ausgebildet werden, so Oberbürgermeister Octavien Ursu. Ihm sei immer wieder bestätigt worden, dass es Bedarf an solchen Fachkräften gebe. Damit will man auch neue Filmstars an die Neiße locken. Projekte und Gespräche gebe es bereits, hieß es von Seiten der Stadt.