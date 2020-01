Autofahrer müssen sich auf der A4 am 21. und 22. Januar auf Behinderungen einstellen. Grund sind Wartungs- und Reparaturarbeiten im Tunnel Königshainer Berge. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden mitteilte, werden unter anderem Arbeiten an der Brandmeldeanlage und an der Verkehrstechnik ausgeführt. Auch die Beleuchtungs- und die Lüftungsanlage werden gewartet.

Der Tunnel wird am Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt sein. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Am Mittwoch kann es im Tunnel zur selben Zeit wegen einer Wanderbaustelle in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen kommen.