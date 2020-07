In einem ehemaligen Wasserwerk von Breslau ist ein moderner unterirdischer Erlebnispark rund um das Thema Wasser auf 4.000 Quadratmeter Fläche entstanden. Zu sehen ist Wasser in all seinen Facetten und Formen, aber auch Technik und alte Schiffsfracks und eine Tiefseetauchkapsel. In dem multimedialen Museum wird Wissenschaft lebendig, alles ist auch in deutscher Sprache erlebbar, auch Führungen sind möglich.