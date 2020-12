Ketten aus Kienäpfeln, Tannengrün, Christbaumkugeln - wer durch Oderwitz in der Oberlausitz spaziert, spürt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Denn die Anwohner des langgezogenen Ortes, der sich ans kleine Flüsschen Landwasser schmiegt, haben ihre Brücken dekoriert. Mehr als ein Dutzend Brücken wurden nach und nach festlich geschmückt. An einigen leuchten sogar in den Abendstunden die Lichterketten.