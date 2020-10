Wandern und Wein genießen - im Lebuser Land in Polen Bildrechte: MDR / Peggy Wolter

Auch Wanderungen durch die Weinregion Lebuser Land werden in unserem Nachbarland immer beliebter. Mittlerweile gibt es hier bereits über 300 offizielle Weinbauern. Rund um die Stadt Zielona Góra (Grünberg), Polens Weinhauptstadt, entstand die Wein- und Honigroute mit abwechslungsreichen touristischen Angeboten zum Thema Wein. Dazu gehören über 60 Unternehmen, wie Weingüter, aber auch Museen und Bauernhöfe. Sie bieten Wanderungen durch die Weinberge mit geselligen Weinproben und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region.



Typisch für das Lebuser Land sind Rebsorten wie Traminer, Solaris und auch Riesling und Muscaris. Auf einigen Weinhöfen bieten die Winzer auch Übernachtungsplätze an. Im modernen Lebuser Weinzentrum in Zabòr (Saabor) können sich Weinliebhaber über die Geschichte des Weinanbaus in Polen informieren, welche bis ins 13. Jahrhudnert zurückgeht.