Der Oberbürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch, baut am Freitag auf dem Wochenmarkt der Stadt erstmals seine "Gerüchteküche" auf. So nennt er seinen neuen Infostand, mit dem er für mehr Bürgernähe sorgen will. Zukünftig will er dort regelmäßig in lockerer Atmosphäre mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen. Mit dieser Aktion wolle er seinen Teil dazu beitragen, dass sich die Menschen ernst genommen fühlen, die Verwaltung besser erreichbar ist und neue Brücken der Mitbestimmung gebaut werden, so Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. Am Freitag ist er in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr ansprechbar.