Immer mehr Promis unterschreiben Appell an Wähler in Görlitz

Weitere Künstler und Prominente haben den Offenen Brief an die Wähler in Görlitz unterschrieben. Darunter sind der Schauspieler Daniel Brühl, Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch, der Musiker Marius Müller-Westernhagen und der Schriftsteller Jakob Hein. Aktuell stehen 33 Prominente, darunter Schauspielstars und Oscarpreisträger, unter dem Appell, der am Montag auf der Seite zukunftsachsen.org veröffentlicht werden sollte. In dem Schreiben werden die Wähler in Görlitz aufgerufen, bei der Oberbürgermeisterwahl am 16. Juni und auch bei der Landtagswahl am 1. September "weise" zu wählen. Der Appell richtet sich gegen die AfD und ihren Oberbürgermeisterkandidaten Sebastian Wippel, obwohl weder sein Name noch der seiner Partei in dem Text auftauchen.