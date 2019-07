Fahrlässigkeit, beispielsweise aus einem Auto geworfene Zigaretten, sind oft Auslöser für die Flächenbrände. Doch in den vergangenen Jahren nehmen die Brände aufgrund der Erntetechnik zu, meint der Feuerwehrmann aus See: "Die Mähdrescher sind so kompakt gebaut, da sammelt sich der Staub. Der wird durch die vielen rotierenden Teile erhitzt und entzündet sich dann." Ein Schwelbrand ist die Folge. "So etwas kann man nicht immer verhindern", meint der Chef der Agrargenossenschaft in See, Andreas Graf. Auch in diesem Tagen mussten die Fahrer bereits wieder Schwelbrände an ihren Maschinen löschen.