Zu Fuß, mit dem Rad, im Auto oder Wohnmobil ganz individuell reisen und Land und Leute kennenlernen - das liegt im Trend. Reizvolle Touren wie Pilgerstrecken, Flussradwege oder Fernwanderrouten gibt es ja in Deutschland genug. Bei der Übernachtung allerdings endet die Freiheit. Denn bis auf wenige Ausnahmen ist das spontane Zelten im Freien in Deutschland verboten. In Skandinavien gibt es dagegen das Jedermannsrecht. Das besagt unter anderem, dass man überall im freien Gelände für eine Nacht kostenlos sein Zelt aufschlagen darf, wie Anne-Sophie Hußler erklärt. "Wir haben überlegt, wie wir das hier etablieren können."

Bisher wurde die Idee über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen und tatsächlich gibt es genau ein Jahr später bereits bundesweit 86 Wiesenstücke für Zeltsurfer, 16 davon in der Oberlausitz. Klickt man auf die Pins in der Karte bekommt man ein paar Infos zum Grundstück und den Gastgebern. Auch gibt es Telefonnummern oder Email-Adressen für einen ersten Kontakt vorab, der in der Regel auch gewünscht wird. Dass man mit der Plattform eine Konkurrenz zu herkömmlichen Campingplätzen schafft, glaubt Hußler nicht. Denn wer auf "1Nite Tent" nach Schlafplätzen sucht, muss sich durchaus auch mal mit einer Holzspint-Biotoilette, einem Plumpsklo oder einer Gartendusche arrangieren.

Beim Tourismus-Ideenwettbewerb "So geht sächsisch." wurde das Projekt von Pirl und Hußler vor wenigen Tagen mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Das darin inbegriffene Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro will das Paar, das in Kringelsdorf lebt, nun unbedingt in die Weiterentwicklung der Plattform stecken. So soll das Zeltsurfen für die Anbieter sicherer gemacht werden, erklärt Pirl. Eine Login-Funktion wäre denkbar. Auch soll die Karte weiter mit kostenlosen Zeltgelegenheiten gefüllt und vielleicht auf Europa ausgeweitet werden. Außerhalb Deutschlands gibt es bisher nur drei Plätze - in Frankreich nahe bei Montpellier, im polnischen Łódź und bei Baranawitschy in Weißrussland.