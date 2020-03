Seit Januar haben Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes an der Barriere entlang der Grenze zu Polen gebaut, nun ist der Zaun fertig. Zwischen Bad Muskau und Zittau steht jetzt ein 75 Zentimeter hohes Elektronetz mit Flatterband, dass Wildschweine aus Polen davon abhalten soll, über die Grenze nach Sachsen zu kommen. Zusätzlich wurde noch ein abschreckender Duft am Zaun aufgebracht. So will man die Wildschweine dazu bringen, einen anderen Weg als den über die Neiße zu nehmen. Rund 250.000 Euro hat der Zaunbau gekostet.