Die Windkraftanlagen bei Reichenbach und Sohland am Rotstein werden vorerst nicht ausgebaut. Reichenbachs Stadträte lehnten in ihrer Sitzung am Mittwoch einen entsprechenden Antrag des Anlagenbetreibers BOREAS Energie ab. Der Bebauungsplan für beide Windfelder versage momentan den Ausbau der Windräder, sagte Reichenbachs Bürgermeisterin Carina Dittrich zur Begründung. Dieser Bebauungsplan gilt noch ein Jahr.