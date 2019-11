In den Bereichen von minus bis plus drei Grad, das sind so für uns die schwierigsten Momente. Wir fangen dann meist schon in den Plusgraden an mit Streuarbeiten, um sicher zu sein, dass sich gar nicht erst ein Feuchtigkeitsfilm auf der Straße ablagert, der gefrieren kann.

Doch die Sole hat auch Nachteile. Streusalz ist problemlos im Umgang und lagerbar. Die Lauge ist eine 22 prozentige Salzlösung. Bei Hautkontakt können Verätzungen auftreten. Zudem greift sollte die Lauge aggressiv Metalle an. Der Umgang mit Lauge erfordert zudem Vorsichtsmaßnahmen und geschultes Personal. In Weißenberg stellt die Autobahnmeisterei ihre Lauge selbst her und hat dafür auf dem Hof eine Anlage.

Die Autobahnmeisterrei Weißenberg ist für etwa 70 Autobahnkilometer zuständig. Dazu gehören auch 89 Brücken zwischen dem Burkauer Berg und der polnischen Grenze. Diese Abschnitt müssen die Kollegen schnee- und eisfrei halten. "Die Fahrbahnen sollten auch im Winter trocken sein," meint Isabel Pfeiffer. In den Bereichen von minus bis plus drei Grad ist das Siebert zufolge am schwierigsten. "Wir fangen dann meist schon in den Plusgraden an mit Streuarbeiten, um sicher zu sein, dass sich gar nicht erst ein Feuchtigkeitsfilm auf der Straße ablagert, der gefrieren kann", so Siebert.