In Görlitz ist die Feuerwehr am Freitag um halb sechs an ein Wohngebäude am Demianiplatz gerufen worden. Anwohner hätten eine starke Rauchentwicklung und einen unangenehmen Geruch gemeldet, berichtet ein Polizeisprecher. Die Feuerwehrleute evakuierten daraufhin die Bewohner des Hauses. In der Wohnung aus der der Rauch kam, entdeckte die Feuerwehr einen Toten.