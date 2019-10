Ein oder mehrere Wölfe haben die Schafe in Altbernsdorf gerissen. Das hat jetzt die Fachstelle Wolf beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Am vergangenen Freitag hatte ein Hobbyschäfer 17 seiner 40 Tiere tot aufgefunden. Einen Großteil der Mutterschafe war auf der Weide gerissen worden, einige Tiere sind bei der Flucht möglicherweise im benachbarten Weißbach ertrunken. Von Anfang an bestand der Verdacht, dass ein Wolf Verursacher ist.



Der 75 Jahre alte Hobbyschäfer überlege indes, seine verbliebenen Schafe abzugeben, hieß es.