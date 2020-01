Der am Montag in Görlitz aufgegriffene Wolf ist zurück in der Natur. Eine Sprecherin des Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erklärte, dass der junge, geschlechtsreife Rüde noch am selben Tag ausgewildert worden sei. Den genauen Ort geben die Behörden wie immer in derartigen Fällen nicht bekannt.



Nach Begutachtung durch Biologen gehe man davon aus, dass das Tier nicht auf Menschen geprägt sei. Offenbar hatte sich der "äußerst scheue" Wolf in die Stadt verirrt und bei Tagesanbruch in dem Hinterhof Schutz gesucht. Das Tier hatte sich in Panik leicht verletzt, als er durch ein Kellerfenster fliehen wollte.