Ein lauter Pfiff hallt über die Koppel an einem kleinen Teich von Ruhetal im Biosphärenreservat der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Rund 100 Schafe und drei Dutzend Ziegen heben ihre Köpfe aus der stoppeligen Grasdecke, antworten mit einem kollektiven Meckern und setzen sich in Bewegung. Im Pulk traben sie zum Chef, ihrem Schäfermeister Felix Wagner. Voran laufen die frechen, braun-weiß gefleckten Burenziegen, die wollig-weißen Moorschnucken sammeln sich dahinter.

Etwa drei Monate hatte Felix Wagner die Herde in diesem Sommer gehütet. Seine Kommandos sind die Tiere dadurch gewöhnt. Denn wenn sie nicht beim Pfeifen oder Rufen gekommen waren, war der Hütehund unterwegs und hatte die Herde zusammengetrieben. "Das versuchen die Tiere natürlich zu vermeiden", erklärt der 24-Jährige. Um insgesamt vier Herden mit mehr als 600 Schafen und Ziegen kümmert sich der Schäfer. Der Großteil weidet in Koppeln auf kleinen Naturschutzflächen, viele Wiesen liegen im und rund um den Daubaner Wald. Die Tiere gehören zur Naturschutzstation "Östliche Oberlausitz" und befinden sich von Frühjahr bis Herbst Tag und Nacht im Freien. Ist ein Fleckchen abgegrast, rücken die Elektrozäune der Koppeln Stück für Stück weiter. Das Brisante: Der Daubaner Wald ist von Wölfen besiedelt.

Über viele Jahre gab es kaum Probleme mit dem Raubtier. Aber im Dezember 2017 verlor die Naturschutzstation bei einem Wolfsübergriff auf einem Schlag fast 30 Schafe. Dann folgte am 9. Oktober 2018 ein zweiter massiver Übergriff, der eine Herde fast um die Hälfte dezimierte. Wölfe waren in der Nacht auf die umzäunte Koppel gelangt, rissen Tier um Tier. Der Schäfermeister kann sich gut daran erinnern, als früh Anrufe von Anwohnern kamen, die von herumirrenden Schafen berichteten.

"Wir sind gleich in den Daubaner Wald gefahren und uns kamen vereinzelt Schafe entgegen", erzählt Wagner. Als ihm Schafe mit Verletzungen am Hals zuliefen, war der Täter klar. An der Koppel angelangt, bot sich dem Schäfer eine blutige Szene. "Vor unseren Augen hatte noch ein Wolf Schafe zu Boden gerissen und an ihnen geschüttelt. Er war so richtig in Rage, die Tiere tot zu machen."