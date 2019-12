In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ist auf der Staatsstraße 126 zwischen Weißkeißel und Weißwasser ein Wolf überfahren worden. Ein 31-jähriger Autofahrer erfasste das Tier kurz nach Mitternacht, als es die Fahrbahn überqueren wollte. Der Wolf verendete nach dem Zusammenstoß am Unfallort. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.