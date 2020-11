ARD-Krimreihe Dreharbeiten zum 10. Wolfsland-Krimi in Görlitz

Beim neuesten Wolfslandkrimi müssen die Ermittler den Tod eines Polizeiobermeisters aufklären, der am Berzdorfer See gefunden wurde. Derzeit laufen die Dreharbeiten in Görlitz und Umgebung.