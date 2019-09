In der Oberlausitz hat es offenbar erneut einen Wolfsriss gegeben. Nach Angaben eines Reporters kamen im Bernstadter Ortsteil Altbernsdorf auf dem Eigen 17 von 40 Tieren ums Leben, darunter viele Mutterschafe. Ihre Zahl könnte noch steigen, da noch mehr Tiere lebensgefährlich verletzt sind. Unklar ist noch, wie viele Tiere ertranken, weil sie in Panik in einen nahen Bach, den Weißbach, sprangen und dort verendeten.



Der Bauer, dem die Tiere gehören, wollte sie am Freitag um 7:30 Uhr von einer Weide zur anderen treiben, als er bereits die ersten toten Tiere fand. Die Bergung der Tiere ist im Gange. Das Wolfsbüro untersucht den Fall. Pressereferentin Vanessa Ludwig teilte mit, dass die Ergebnisse erst am Montag vorliegen werden. Dann könne man auch erst mit Sicherheit sagen, dass der Wolf die Schafe getötet habe, so Ludwig.