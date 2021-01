Interview ZDF sucht in "Aktenzeichen XY ... ungelöst" nach den Räubern vom Berzdorfer See

Ein Hobbyfotograf war im Mai 2019 am Berzdorfer See, um einen alten Hochbunker zu fotografieren. Plötzlich schreien ihn zwei Männer an, dass er dort nicht fotografieren soll. Als der Fotograf nachfragt, zieht einer der Männer einen Revolver und schießt auf seine am Boden liegende Kameratasche. Dann stehlen die Männer die Kameraausrüstung im Wert von rund 30.000 Euro. Heute ist der Raubüberfall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Moderator Rudi Cerne gibt vorab ein Interview.