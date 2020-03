Zwei Tage nach dem Brandanschlag auf das Auto von AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla in Gablenz bei Weißwasser hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, werden Bürger gesucht, die am 1. März gegen 23:20 Uhr in Gablenz Vorgänge beobachtet haben, die im Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnten, zum Beispiel Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes. Diese und andere relevante Beobachtungen können die Zeugen telefonischen beim LKA unter der kostenfreien Telefonnummer (0800) 855 2055 oder in jeder Polizeidienststelle melden.