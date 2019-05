In Zittau soll in den nächsten Tagen das Bewerbungsbuch für die "Kulturhauptstadt Europas 2025" mit Ideen und Projekten gefüllt werden. Am 30. September müssen alle Bewerberstädte, darunter auch Dresden und Chemnitz, ihre Unterlagen in Brüssel abgeben, sagte der Zittauer Projektleiter Kai Grebasch. Man müsse jetzt auf die Partner zugehen, die in den Startlöchern stehen und sich in die regionale Bewerbung einbringen möchten, so Grebasch. Gemeint sind damit Zittaus Nachbarn im Dreiländereck, mit denen sich die Stadt gemeinsam bewerben will.