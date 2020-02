Nach der gerichtlich verhängten Zwangspause im Tagebau Jänschwalde rollen am Dienstag die Förderbänder wieder an. Wie ein Sprecher des Energieunternehmens Leag auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wird der Regelbetrieb mit der ersten Schicht wieder aufgenommen.



Die Leag hat die dafür notwendige Zulassung für den sogenannten Hauptbetriebsplan 2020 bis 2023 am Montag vom brandenburgischen Landesbergbauamt erhalten. "Für etwa die Hälfte der dortigen Tagebau-Stammbelegschaft, die zwischenzeitlich an anderen Betriebsstandorten der Leag eingesetzt wurde, bedeutet das die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz im Tagebau Jänschwalde", teilte das Unternehmen mit. Man sei sehr erleichtert und danke der Belegschaft für ihre Geduld, so Leag-Bergbauvorstand Uwe Grosser.