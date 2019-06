AfD und CDU ringen um Oberbürgermeister-Posten in Görlitz

Für viel Diskussion sorgte im Vorfeld der Wahl ein offener Brief "an die Menschen in Görlitz". Mehr als 30 Künstler, die sich selbst als "internationale Freunde der Stadt" bezeichnen, wenden sich darin an die Bürger und rufen auf, weise zu wählen. "Gebt Euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin", heißt es unter anderem in dem Schreiben. Die Resonanz auf den Brief ist sehr unterschiedlich: Während die einen es als Einmischung in den Wahlkampf empfinden, unterstützen andere das Anliegen der Unterzeichner.