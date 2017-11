2003 | In 80 Tagen um die Welt

Mit dem Fahrrad fährt Schauspieler Jackie Chan am Set in Görlitz vor. Er steht 2003 für die-Neuverfilmung des Jules-Verne-Klassikers "In 80 Tagen um die Welt" vor der Kamera. Der Londoner Wissenschaftler Phileas Fogg (Steve Coogan) schließt darin die Wette ab, in 80 Tagen einmal um die Welt zu reisen. Diener Passepartout (Jackie Chan), eigentlich ein gesuchter Dieb, wittert seine Chance, schnell wieder nach China zu kommen. In Begleitung der Monique (Cécile de France) treten die Abenteurer ihre Reise an.