In Görlitz demonstrieren Tausende Mitarbeiter von Siemens und Bombardier gegen den Abbau ihrer Arbeitsplätze. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN berichtet, nahmen an der rund 70 Minuten dauernden Demonstrationen mehr als 5.000 Beschäftigte von Siemens und Bombardier teil. Tausende Schüler und Familienangehörige nahmen die Mitarbeiter der beiden Demonstrationszüge auf dem Obermarkt in Empfang. Auch Kitas, Grundschulen, Klinikmitarbeiter und Firmen aus dem Umland unterstützten den Protest.

Bildrechte: MDR/Kathrin König

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, selbst gebürtiger Görlitzer, war nach wochenlangen Protesten vor Weihnachten zum Siemens-Vorstand nach München gefahren, um über die Zukunft der Arbeitsplätze in Sachsen zu sprechen. Siemens will nach Konzernangaben in der Kraftwerksparte weltweit 6.900 Arbeitsplätze abbauen. In Görlitz stehen rund 900 Jobs auf der Kippe, in Leipzig 200 weitere. Einen Tag vor Kretschmers Besuch in Bayern hatte sich Siemens-Vorstand Joe Kaeser in Görlitz selbst ein Bild verschafft. Anschließend hatte er versprochen, mit der Bundes- und Landesregierung Kontakte aufzunehmen, um Perspektiven für Görlitz auszuloten.