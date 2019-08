"Großschönau webt Geschichte" – unter diesem Motto steht das Jubiläumsjahr in Großschönau. Die Industriegemeinde am Fuße des Zittauer Gebirges unmittelbar an der Grenze zu Tschechien gelegen gilt als Entstehungsort deutscher Damast- und Frottierware.

Bürgermeister Frank Peuker Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wir wollen den Faden weiterspinnen. Denn mit der Damastweberei Damino und Möve-Frottana lebt die Textiltradition bis heute in Großschönau fort. Frank Peuker Bürgermeister

Die Geschichte der Weberei in Großschönau ist so turbulent, wie "De Nubbern", das einheimische Mundarttheater, welches ein Stück über den Damast zum Juliläumsjahr inszeniert hat. Da spielen Wirtschaftsspionage, Liebe und Intrigen sowie Beziehungen zum europäischen Hochadel eine wichtige Rolle. Wahrzeichen von Großschönau: Das Weberschiffchen Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Meister der Wirtschaftsspionage

Umgebindehäuser an der Mandau Bildrechte: MDR/Uwe Walter Großschönau hat eine jahrhundertealte Tradition der Leinenweberei. Zunächst wurde für den eigenen Bedarf gewebt, später für den Weltmarkt. Leinen aus der Oberlausitz galt im späten Mittelalter als Markenware und sorgte für volle Geldbeutel bei Händlern, auch in Zittau.

Und diese hatten Interesse nicht nur am Leinen, sondern auch am feinen Damast. Damit begann 1650 die Geschichte der Damastweberei in Großschönau. Die Zittauer Ratsherren schickten die Brüder Friedrich und Christoph Lange in die Niederlande, um die filigrane, glänzende Webkunst zu erlernen. Die beiden Leinenweber schauten ihren Lehrmeistern sehr genau auf die Hände und brachten das Wissen mit nach Hause. "Genau genommen war es Wirtschaftsspionage" , meint Ute Hultsch, die Chefin des Deutschen Damast- und Frottiermuseums in Großschönau.

Museumsdirektorin Ute Hultsch Bildrechte: MDR/Uwe Walter Bereits 1666 ging die feinste Tisch- und Bettwäsche aus Großschönau an die europäischen Herrschaftshäuser. Zum exklusiven Kundenkreis zählte nicht nur der sächsische Königshof in Dresden, auch der Kaiser in Wien und der Zarenhof in Russland schätzte das filigrane Gewebe aus der Oberlausitz. In der Damstweberei Damino lebt die Tradition bis heute in Großschönau fort.

Tradition und Zukunft

Der Textilhersteller Möve-Frottana schaut auf eine 160-jährige Geschichte in Großschönau zurück. „Hier stand 1856 der erste Frottierwebstuhl Deutschlands“, sagt Geschäftsführer Matthias Kretzschmer. Die Frottierweberei stammt ursprünglich aus Anatolien. Aus der Türkei kam die flauschige Webtechnik nach England und von dort aus im 19. Jahrhundert in die Oberlausitz. Auf einem Frottierwebstuhl wurden damals etwa drei Handtücher am Tag hergestellt, sagt Ute Hultsch, vom Deutschen Damast- und Frottiermuseums. Dann setzte die Industrialisierung und Modernisierung der Frottierweberei ein, die bis heute in Großschönau andauert.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wir haben in den vergangenen Jahren mehr als 20 Millionen Euro in den Standort Großschönau investiert, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Matthias Kretschmer Geschäftsführer Möve-Frottana

Zum Jubiläumsjahr investierte der Betrieb 3,5 Millionen Euro in 30 neue Webautomaten. Damit stieg die Produktionsleistung um zehn Prozent, der Energieverbrauch sank um 15 Prozent. Der neue Webautomat erhöht die Produktivität um 10 Prozent. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Frottana ist auf einem heiß umkämpften Markt aktiv. In Großschönau werden rund fünf Millionen Handtücher und 60.000 Bademäntel pro Jahr hergestellt und weltweit vertrieben.

Von Masse zum Lifestyle

Um gegen die Konkurrenz, beispielsweise aus China oder Indien bestehen zu können, setzten die Großschönauer auf niedrige Produktionskosten und auf hochwertige Produkte, die in Nobelhotels rund um den Globus geliefert werden. Zudem haben die Großschönauer eine Produktline als Lifestyle-Element etablieren können. Auch deshalb wuchs im vergangenen Jahr der Umsatz auf 34 Millionen Euro. Möve-Frottana produziert für das In- und Ausland. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Um die Produktionskosten zu senken sind arbeitsintensive Näharbeiten nach Polen und Tschechien ausgelagert worden. Zudem investiert Frottana in die Produktion. So steht die weltweit einzige Digitaldruck-Frottier-Anlage in Großschönau.