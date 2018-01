Oberlausitz Kein Rezept gegen Hausarztmangel

Sylvana Kretschmar ist eine echte Ausnahme. Die Allgemeinmedizinerin ist Ende 40 und hat im Herbst vergangenen Jahres eine neue Hausarztpraxis in Niesky eröffnet. Am ersten Tag standen die Patienten Schlange. "Nach zwei Tagen waren unsere Terminkalender bis Februar voll", erzählt sie. Denn Hausärzte sind Mangelware in der Region. Hinzu kommt, dass einige von ihnen schon im Rentenalter oder älter sind und es abzusehen ist, dass sie irgendwann ihre Praxis schließen werden. Das verunsichere die Patienten, weshalb sie sich vorsorglich einen neuen Hausarzt suchen, meint Sylvana Kretschmar.

An Patienten mangelt es also nicht, trotzdem sind die Hausarztpraxen auf dem Land für junge Mediziner nach wie vor wenig attraktiv. Seit Jahren schon fehlt es an Nachfolgern in den allgemeinmedizinischen Praxen. Laut aktuellen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es in den Landkreisen Bautzen und Görlitz insgesamt 35 offene Stellen bei den Hausärzten. Besonders angespannt ist die Lage rund um Hoyerswerda, wo zehn Stellen unbesetzt sind. Aber auch um Weißwasser und Görlitz werden dringend Hausärzte gesucht. Und es ist keine Besserung in Sicht: Von den rund 380 Allgemeinmedizinern in der Oberlausitz ist fast jeder Dritte älter als 60 Jahre. Gut 50 sind sogar 65 Jahre und älter.