Betriebsratsvorsitzender Andreas Straede in Dissen reagierte zurückhaltend auf den Zeitungsbericht und die Aussagen des Unternehmens. "(...) Das ist alles Lesen im Kaffeesatz", sagte Straede. Er gehe weiter vom angekündigten Schließungstermin Ende Februar 2020 aus. "So ist es im Sozialplan und Interessensausgleich vereinbart. Sollte es andere Entscheidungen geben, müssen wir weitersehen." In der Region Osnabrück gab es mehrfach Proteste gegen die Schließungspläne, dort wären 1200 Arbeitsplätze betroffen. Insgesamt beschäftigt Homann rund 3.000 Mitarbeiter.

Eigentlich schien der Umzug nach Leppersdorf in trockenen Tüchern zu sein. Am 30. Juni vergangenen Jahres vermeldete der Müllermilch-Konzern, dass die Verlagerung der Feinkostmarke Homann endgültig beschlossen sei. Das Unternehmen betreibt dort bereits eine große Molkerei.

Um die Ansiedlung des Unternehmens zu fördern, hatte die Sächsische Aufbaubank erst am 29. Dezember vergangenen Jahres einen Investitionszuschuss in Höhe von 11,25 Millionen Euro gewährt. Wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Dresden bestätigt, kommt das Geld aus dem Fördertopf zur Verbesserung der regionalen Infrastruktur. Die Zahlung sei an die Bedingung geknüpft, dass sich das Unternehmen tatsächlich ansiedelt und Arbeitsplätze schafft, informiert das Ministerium.