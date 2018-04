Das Hin und Her über die mögliche Verlagerung der Homann Feinkostwerke aus Niedersachsen nach Leppersdorf bei Dresden geht weiter. Noch in der letzten Woche behauptete Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, die Unternehmensgruppe Theo Müller werde am Standort Dissen festhalten. Das kann das sächsische Wirtschaftsministerium so nicht bestätigen.