Die Unternehmensgruppe Theo Müller wollte die Homann-Feinkostproduktion an seinem Standort in Leppersdorf konzentrieren. Diese Pläne sind nun offenbar vom Tisch. Bildrechte: IMAGO

Die Verlagerung der Homann Feinkostwerke aus Niedersachsen nach Leppersdorf bei Dresden ist offenbar vom Tisch. In einem Zeitungsinterview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, dass er den ernsthaften Eindruck habe, dass die Unternehmensgruppe Theo Müller am Standort Dissen festhalten werde. "Das Projekt Sachsen ist aus dem Spiel, Niedersachsen ist wieder im Spiel", sagte der Politiker.

Im niedersächsischen Dissen hat der Feinkosthersteller Homann seinen Sitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Homann-Mutterkonzern, die Unternehmensgruppe Theo Müller, wollte die Aussage nicht kommentieren. Die Überprüfungsphase laufe noch. Nach einer Entscheidung würden zunächst die Mitarbeiter und dann die Öffentlichkeit informiert, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN. Der Homann-Aufsichtsrat hatte im Juni 2017 beschlossen, die Produktion künftig in Leppersdorf zu konzentrieren und dort Investitionen von rund 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Werke in Dissen, Bad Essen, Bottrop und Floh-Seligenthal in Thüringen sollten 2020 geschlossen werden. Anfang dieses Jahres hieß es dann, das Vorhaben werde überprüft.