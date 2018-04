750. Stadtjubiläum Hoyerswerda tanzt wieder im Centrum-Warenhaus

Erste Probe im alten Centrum Warenhaus: Choreograph Dirk Lienig und seine Tänzer müssen sich erst an das neue Raumgefühl gewöhnen, denn normalerweise proben sie in einer Turnhalle. Die riesige obere Etage des alten Kaufhauses ist bereits mit schwarzen Vorhängen in verschiedene Räume unterteilt worden. Denn es wird verschiedene Bühnen geben, erklärt Dirk Lienig das Konzept: "Der Zuschauer arbeitet sich von einer Bühne zur nächsten durch und fortlaufend wird die Geschichte erzählt. Er ist also Teil der Inszenierung."