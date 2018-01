Trotz voller Auftragsbücher hat die Wagonbau Niesky GmbH (WBN) Ende Dezember Insolvenz angemeldet. Die mehr als 300 Mitarbeiter des Schienenfahrzeugbauers wurden am Dienstag darüber informiert. Laut der Gewerkschaft IG Metall habe sich der derzeitige Gesellschafter des Unternehmens, die Quantum Capital Partners AG aus München, nicht in der Lage gesehen, den Verlust aus dem letzten Geschäftsjahr auszugleichen. In den vorangegangenen guten Jahren habe Quantum jedoch die erzielten Gewinne aus dem Unternehmen herausgezogen. Investitionen seien nie geflossen.