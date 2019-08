Ich habe Simone Lange vergangenes Jahr kennengelernt, als sie ihre Kandidatur um den Vorsitz ja schon mal hatte. Da hatte ich sie nach Bautzen eingeladen. Da war sie dann einen ganzen Tag hier auf verschiedenen Veranstaltungen. Und sie hat mich damals überzeugt, dass sie eine gute Kandidatin für diesen Posten ist.



Nach den Entwicklungen der letzten Monate habe ich mir gedacht, ich suche den Kontakt wieder zu ihr. Dann hatte ich gehofft, sie auf der Hauptversammlung des Städtetages in Dortmund zu treffen. Dort haben wir festgestellt, dass wir beide dieselbe Idee hatten. Wir sind seit diesem Zeitpunkt in einem sehr engen Kontakt und haben an der Idee weiter gefeilt und gearbeitet.



Wir sind beide der Überzeugung, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, dass die kommunale Ebene sich eben mit einbringt, einschaltet und die Erfahrungen die wir aus unserer täglichen Arbeit vor Ort mit den Menschen haben, eben endlich auch in ausreichendem Maße eben Eingang in die Bundespolitik findet.